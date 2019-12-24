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Jandarma aileyi ikna etti, terörist kamptan kaçarak teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı terör örgütlerine katılanların ailelerine ulaşıp ikna etmeye devam ediyor.

24.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:42 Jandarma aileyi ikna etti, terörist kamptan kaçarak teslim oldu
İl Komutanlığı terör örgütlerine katılanların ailelerine ulaşıp ikna etmeye devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı emrinde oluşturulan ikna timi tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütüne katılan bir teröristin ailesine ulaşılarak teslim olması sağlandı. Ailesi üzerinden ulaşılarak ikna edilen bir terörist PKK kamplarından kaçarak Kamışlı Sınır Kapısından güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ülke sınırları içinde ve dışında PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren terörist ve ailelerinin ikna edilme çalışmaları meyvelerini veriyor. Jandarma ekipleri tarafından ailesi ve kendisi ikna edilen bir teröristin teslim olması sağlandı. İkna olan terörist PKK kamplarından kaçarak Kamışlı Sınır Kapısında güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Kırsalda terör örgütüne ağır darbe vuran jandarma ikna ile dağdaki teröristleri de geri getiriyor

Mardin kırsalında teröristlere ağır darbe vuran İl Jandarma Komutanlığı ikna yolu ile de terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılında Mardin ilinden PKK/KCK terör örgütüne katılan, ailesi Mardin'in Nusaybin ilçesinde ikamet eden Diyar kod adlı M.K. isimli BTÖ mensubunun silahlı terör örgütüne üye olma suçundan suç kaydının olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda aile üzerinden ulaşılan terörist teslim oldu. Kamışlı Sınır Kapısından jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi. - MARDİN

Jandarma, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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