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Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak buluştukları 2 şüpheliyi, Roma dönemine ait 460 sikkeyi kendilerine satmaya çalışırken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

09.01.2020 20:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:37Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak buluştukları 2 şüpheliyi, dönemine ait 460 sikkeyi kendilerine satmaya çalışırken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

İl Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde R.Ç ve S.Ç.'nin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.  Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri satıcılarla irtibat kurup, buluştu. Buluşmada tarihi eser kaçakçıları, Roma dönemine ait 460 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.



Jandarma, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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