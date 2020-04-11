Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarma, annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğu pastayla sevindirdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 10 yaşındaki çocuğun isteği üzerine, annesine pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

11.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:08
Jandarma, annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğu pastayla sevindirdi
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 10 yaşındaki çocuğun isteği üzerine, annesine pastayla doğum günü sürprizi yaptı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması nedeniyle, Palu ilçesi Örencik köyünde yaşayan Hamza Ören, 156 destek hattını arayarak, jandarma ekiplerinden annesinin doğum günü için pasta talebinde bulundu.
Bunun üzerine ekipler, pastayı alarak ailenin bulunduğu köye gitti.
Ören, kapıda büyük mutlulukla ekipleri karşıladı. Küçük Hamza, jandarma ekipleriyle zili çalıp, kapıyı açan annesi Semra Ören'in 41. doğum gününü sosyal mesafe kuralına uyarak kutladı.
Hamza Ören, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Ören, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› Güncel ››Jandarma, annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğu pastayla sevindirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:30: Hisarcık'ta parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı - Haber 12:30: Avustralyalı Türklerden 65 yaşın üstündekilere erzak yardımı - Haber 12:30: Siirt Kızılay şubesinden kan bağışı çağrısı - Haber 12:29: Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi - Haber 12:26: Kahramanmaraş sessizliğe büründü - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağını sert sözlerle eleştirdi - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler