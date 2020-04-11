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Jandarma, annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğu pastayla sevindirdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 10 yaşındaki çocuğun isteği üzerine, annesine pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:06
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 10 yaşındaki çocuğun isteği üzerine, annesine pastayla doğum günü sürprizi yaptı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması nedeniyle, Palu ilçesi Örencik köyünde yaşayan Hamza Ören, 156 destek hattını arayarak, jandarma ekiplerinden annesinin doğum günü için pasta talebinde bulundu.
Bunun üzerine ekipler, pastayı alarak ailenin bulunduğu köye gitti.
Ören, kapıda büyük mutlulukla ekipleri karşıladı. Küçük Hamza, jandarma ekipleriyle zili çalıp, kapıyı açan annesi Semra Ören'in 41. doğum gününü sosyal mesafe kuralına uyarak kutladı.
Hamza Ören, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarma, annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğu pastayla sevindirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Ören, Güncel
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