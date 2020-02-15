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Jandarma aracına çarparak kaçmaya çalıştılar

KOCAELİ'de, uyuşturucu satıcıları, kendilerini durdurmaya çalışan jandarma ekibinin aracına, otomobilleriyle çarparak kaçmak istedi.

15.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:10Jandarma aracına çarparak kaçmaya çalıştılar

KOCAELİ'de, uyuşturucu satıcıları, kendilerini durdurmaya çalışan jandarma ekibinin aracına, otomobilleriyle çarparak kaçmak istedi. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, G.Ç.'nin İstanbul'dan Kocaeli'ne uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma, G.Ç.'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, otomobiliyle jandarma ekibinin aracına çarparak, kaçmaya çalıştı.

Kısa sürede durdurulan otomobilde, sürücü G.Ç. ile beraberinde bulunan F.S. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 1 kilo 760 gram metamfetamin ele geçirildi.



Jandarma, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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