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Jandarma aracına çarpıp kaçma çalışan 2 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Kocaeli'de kendilerini durdurmaya çalışan jandarma ekiplerinin aracına çarpıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu kaçarken bir bahçeye sakladıkları 1 kilo 760 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ile yakalandı.

15.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:16Jandarma aracına çarpıp kaçma çalışan 2 kişi uyuşturucuyla yakalandı
'de kendilerini durdurmaya çalışan jandarma ekiplerinin aracına çarpıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu kaçarken bir bahçeye sakladıkları 1 kilo 760 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kocaeli iline yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını bilgisine ulaştı. Sevkiyatı yapacak olan şahsın G.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şahsı takibe aldı. Şahsın kullandığı aracı Kocaeli sınırlarına girdiğinde takibe alan ekipler, aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarlarına uymayan G.Ç. ve F.S. adlı şahısların içinde olduğu araç, jandarma ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya başladı. Bir süre sonra araçlarından inerek kaçmaya çalışan şahıslar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şahısların kaçarken ellerindeki poşeti fark eden jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalandıkları alanda arama yaptı. Yapılan aramalarda bir işletmenin bahçesine gizlenmiş halde 1 kilo 760 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şahsın, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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