04.07.2019 19:30
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Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 3 asker yaralı

Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 3 asker yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker aralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker aralandı.
Kaza, Akyazı Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 54 JAA 143 plakalı jandarma aracı, 16 N 4482 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracından çıkarılan yaralı 3 asker, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Sakarya
Kaynak: DHA
Jandarma, Akyazı, Güncel

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