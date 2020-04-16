Jandarma aranan 22 kişiyi yakaladı
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi ele geçirdi.
16.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:07
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında;26 bin 98 kişi sorgulanmış, Ayvalık, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 22 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda; Gönen ilçesi Denizkent mahallesinde M.O. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ve Havran ilçesinde Y.D. isimli şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA