Jandarma Aranan 25 Şahsı Yakaladı

Balıkesir
'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Balıkesir ve ilçelerinde yapılan uygulamada biri cezaevi firarisi, biri de Suriye
uyruklu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Suriye,Balıkesir,Jandarma
Kaynak: İHA