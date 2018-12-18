18 Aralık 2018, 10:39
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Jandarma Aranan 25 Şahsı Yakaladı

Jandarma Aranan 25 Şahsı Yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Balıkesir ve ilçelerinde yapılan uygulamada biri cezaevi firarisi, biri de Suriye uyruklu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR Suriye,Balıkesir,Jandarma
Kaynak: İHA

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