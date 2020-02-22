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Jandarma aranan 3 şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, Balya, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı ele geçirdi.

22.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:21Jandarma aranan 3 şahsı yakaladı
'de jandarma ekipleri, , ve Kepsut ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı ele geçirdi. Adli makamların talimatı ile yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Komutanlığınca Balya ilçesi Danişment Mahallesinde görüldüğü ihbar edilen, hakkında "silahla tehdit" suçundan arama kaydı bulunan M.K. isimli şüpheli şahıs Danişment Mahallesinde, Bigadiç ilçesi Işıklar Mahallesinde görüldüğü ihbar edilen, hakkında "silahla tehdit" suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan C.K. isimli şüpheli şahıs ise Işıklar Mahallesinde, Kepsut ilçesi Hotaşlar Mahallesinde yapılan kimlik sorgusunda hakkında "silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan H.T. isimli şüpheli şahıs ise Hotaşlar Mahallesinde yakalandı. Adli makamların talimatıyla M.K., C.K. ve H.T. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Bigadiç, Balya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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