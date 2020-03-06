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Jandarma aranan 36 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı güven ve huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 36 kişiyi ele geçirdi.

06.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:40Jandarma aranan 36 kişiyi yakaladı
'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı güven ve huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 36 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Komutanlığı 93 ekip, 321 personel ve 3 dedektöe köpeğin katılımı ile " ve Güven (Aranan Şahısların Yakalanması) Uygulaması" kapsamında; 48 ikamette arama yaparken, 5 bin 215 şahıs sorgulandı. Uygulama esnasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 1'i kayıp şahıs olmak üzere toplam 36 şahıs yakaladı. 10 kişiye adli ve idari işlem yapılarak, bin 346 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipler 1 kişiyi de gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin uygulama esnasında 1 tabanca ve 8 mermi, fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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6.03.2020 20:25:46