Jandarma Aranan 65 Kişiyi Yakaladı

11 Aralık 2018 Salı 16:59



11 Aralık 2018 Salı 16:59

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı uygulamalarla çeşitli suçlardan aranan 65 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 10 gün içinde yaptığı çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Ekiplerin asayiş suçları kapsamında yaptığı uygulamalarda 856 kişi GBT sorgusundan geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Bunun yanı sıra 203 araç durdurularak kontrol edilirken, 1 araç trafikten men edildi.Kaçakçılara ve terör suçlularını da göz açtırmayan ekipler, bir şahsın çantasında yaptığı aramada değişik dönemlere ait 44 sikke ele geçirdi. Gülnar ilçesinde bir eve yapına operasyonda ise 2 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapanlara da operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.Jandarma trafik timleri de uygulamalarını yoğunlaştırırken, 5 bin 447 araç kontrol edildi, 7 bin 503 şahıs sorgulandı. 352 araç sürücüsüne trafik cezası uygulanırken, 81 araç trafikten men edildi. Ekipler GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 65 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. - MERSİN