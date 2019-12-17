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Jandarma aranan şahsı yakaladı

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birimler yol uygulamasında farklı suçlardan aranan bir şahsı yakaladı.

17.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:15Jandarma aranan şahsı yakaladı
İlçe Komutanlığına bağlı birimler yol uygulamasında farklı suçlardan aranan bir şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, sınırları dahilinde yol uygulaması yapmakta olan Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı birimler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptıkları esnada araçta bulunan üç şahsa ait uyuşturucu, kesici ve yaralayıcı alet ele geçirdi. Yapılan incelemelerde yakalanan üç şahıstan birinin daha önceden de farklı suçlardan aranmasının olduğu öğrenilmesi üzerine, şahısların yapılan tahkikatın ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildiği ve başka dosyalardan araması bulunan şahsın ise cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

Şahıslarla alakalı olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - SİNOP

Jandarma, Yenikent, Gerze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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