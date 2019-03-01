Jandarma Astsubayların Mezuniyet Heyecanı

Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (JSGA) eğitim alan sağlık sınıfı jandarma astsubay 38 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
JSGA'nın Beytepe'deki yerleşkesinde 6 ay eğitim alan 38 sağlık sınıfı jandarma astsubay için mezuniyet töreni düzenlendi.
Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, JSGA Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu
, Akademi personeli ve mezun astsubayların aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi Yunus Sıbıç, yaş kütüğüne plaket çaktı.
Bakan Yardımcısı Erdil, törendeki konuşmasının başında şehit güvenlik mensuplarına Allah'tan rahmet diledi, gazileri minnetle andı.
"Topyekün bir mücadele içerisindeyiz"
Bu yüzyılda büyük sosyal kırılmaların yaşandığına dikkati çeken Erdil, göç, uyuşturucu ve terör nedeniyle dünyada yaşanan ölümlerin her geçen yıl arttığını söyledi. Erdil, şunları kaydetti:
"Bu tablo bize şunu gösteriyor, dünyada genel bir dalgalanma ve uluslararası sistemde yüksek hareket ve mobilizasyonla bir stres yaşanıyor. Türkiye
, böyle bir gerginliğin, çatışmanın ve hareketliliğin olduğu coğrafyanın ortasında bulunuyor. Bu nedenle, Türkiye olarak aslında bir süredir iç güvenliği tehdit eden unsurlar başta olmak üzere uluslararası sistemin ürettiği terör, göç, uyuşturucu konularında topyekün bir mücadele içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyor ve bunu birlikte yaşıyoruz."
Mezun astsubayların da bundan böyle güvenlik faaliyetlerinde görev alacaklarını belirten Erdil, bu görevin zorlu ancak kutsal olduğunu ifade etti.
"Kendinizi geliştirme yetinizi unutmamalısınız"
Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ise mezun astsubayların haklı bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Hayat şimdi başlıyor. Eğitim, okulu bitirdiğinde unuttuklarından arta kalandır. Her gün yeni bir şeyler öğrenerek, bilmediğini bilerek, mesleğinizin bir meslekten ziyade bir yaşam şekli olduğunu göreceksiniz. Ben size ileride mesleğinizi icra ederken kendinize güvenmenizi ve eğitiminizde çok önemli olan kendinizi geliştirme yetinizi unutmamanızı tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Kurtoğlu, astsubayların yetişmesinde emeği geçen Akademi personeline teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 38 sağlık sınıfı jandarma astsubay, diplomalarını aldı.
Tören sonunda Jandarma Bandosu tarafından "Jandarma Marşı" seslendirildi.
Mezun olan jandarma astsubaylar, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak.
Jandarma, Güncel
Kaynak: AA