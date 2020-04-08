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Jandarma, aynı ağıldan ikinci defa koyun çalan 2 kişiyi yakaladı

Karaman'da bir ağıldan 18 koyun çaldığı ileri sürülen 2 kişi jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

08.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:22
Jandarma, aynı ağıldan ikinci defa koyun çalan 2 kişiyi yakaladı
Karaman 'da bir ağıldan 18 koyun çaldığı ileri sürülen 2 kişi jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin ağılında arama yapan ekipler, daha önce de aynı ağıldan çalınan 24 koyunu da buldu.

Hırsızlık olayı, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ağızboğaz köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 18 adet küçükbaş hayvanının ağılda olmadığını fark eden S.Ö. isimli şahıs durumu jandarmaya bildirdi. Kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlatan jandarma timleri, yaptıkları titiz araştırma sonucu olayı gerçekleştirenlerin N.C. ve Y.B. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüphelilerin ağılında yapılan aramada ise, daha önce de aynı ağılından çaldıkları fakat S.Ö.'nün haberinin olmadığı 24 küçükbaş hayvan da bulundu. Toplam 42 koyun, sahibi S.Ö.'ye teslim edilirken, şüpheli N.C. ve Y.B. gözaltına alındıktan sonra İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan N.C.'ye ev hapsi cezası verilirken, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Ayrancı, Karaman, 3. Sayfa
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