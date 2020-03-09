Jandarma, Ayrancılar'da huzur uygulaması yaptı
Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar'da Jandarma Karakolu Komutanlığı, huzur uygulaması gerçekleştirdi.
09.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:26
Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar 'da Jandarma Karakolu Komutanlığı, huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında 4 eğlence mekanında denetim yapıldı.
Ekipler, trafik uygulamalarında 23 sürücüye 22 bin lira para cezası kesti, 9 araç trafikten men edildi.
Uygulama kapsamında 4 eğlence mekanında denetim yapıldı.
Ekipler, trafik uygulamalarında 23 sürücüye 22 bin lira para cezası kesti, 9 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Jandarma, Ayrancılar'da huzur uygulaması yaptı
Etiketler : Ayrancılar, Torbalı, Huzur, Güncel
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