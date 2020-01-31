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Jandarma: "Aziz Elazığ, sizinle birlikte, sizinle beraberiz"

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

31.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:10Jandarma:
İl Komutanlığı ekipleri, depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen iyileştirme çalışmalarına jandarma da katkı sunuyor.
sonrasında evlerini terk eden aileler için çadır kurulmasında da görev alan ekipler, Afet ve Acil Durum Yönetiminden (AFAD) temin edilen ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırıyor.
Köy köy gezerek vatandaşların acısına ortak olup, geçmiş olsun dileklerini ileten jandarma, depremden en çok etkilenen çocuklarla da yakından ilgi gösteriyor.

Jandarma, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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