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Jandarma baskın yaptığı evde 1,5 ton kaçak şarap ele geçirdi

Denizli'nin Bekilli ve Çal ilçelerinde yaklaşan yıl başı öncesi kaçak ve sahte alkole karşı denetimlerini arttıran jandarma ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri baskında bidonlar içerisinde yaklaşık 1,5 ton kaçak şarap ele geçirdi.

17.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:34Jandarma baskın yaptığı evde 1,5 ton kaçak şarap ele geçirdi
'nin ve ilçelerinde yaklaşan yıl başı öncesi kaçak ve sahte alkole karşı denetimlerini arttıran jandarma ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri baskında bidonlar içerisinde yaklaşık 1,5 ton kaçak şarap ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Bekilli ve Çal İlçe Komutanlıkları'na bağlı ekiplerin koordinesinde yapıldı. Kaçak ve sahte alkole karşı yıl başının yaklaşması ile denetimlerini arttıran jandarma ekipleri, Poyrazlı Mahallesi'nde bir evde kaçak şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçerek söz konusu eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında evin çeşitli yerlerinden bidonlar içerisinde yaklaşık 1,5 ton şarap ele geçirildi. Operasyonda T.Ş. isimli şahıs gözaltı alındı. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Jandarma, Bekilli, Denizli, Çal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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