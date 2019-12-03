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Jandarma baskınında 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

Denizli'de 18 ayrı suçtan aranan 2 şahıs Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi tarafından yakalandı.

03.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:37Jandarma baskınında 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı
'de 18 ayrı suçtan aranan 2 şahıs Suç Araştırma (JASAT) Timi tarafından yakalandı. Şahıslardan biri saklandıkları evde yaklaşık 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

İddialara göre, Denizli, ve Afyonkarahisar'da, karıştıkları 18 ayrı farklı olaydan yakalanma kararları bulunan firari şüpheliler Seydo B. ve Ahmet D. isimli şahısların peşine düşen JASAT Timi, zanlıların Honaz ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Ardından operasyon yapan ekipler, şüphelilerin saklandıkları eve baskın yaptı. Baskın esnasında şüphelilerden biri yaklaşık 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmak istedi ama jandarma ekipleri buna izin vermeyerek şahsı yakalamayı başardı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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