Jandarma, bayram dönüşüne geçenleri dikkatli olmaları için uyardı

Adıyaman
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından Ramazan Bayramı
sonrası memleketlerine dönen vatandaşları yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Adıyaman İl jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy
'un da katıldığı uyarı uygulamasında Adıyaman- Malatya
Karayolu üzerinden geçen bütün araçlar tek tek durduruldu. Kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine ve yolcularına Albay Ercan Atasoy ve trafik timleri tarafından yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramını da kutlayan Albay Ercan Atasoy, sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin öneminden bahsederek, aşırı hızdan ve trafik kurallarına uymalarını istedi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman
, Jandarma
, Güncel