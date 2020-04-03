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Jandarma, baz istasyonundan akü çalan iki hırsızı suçüstü yakaladı

Jandarma, baz istasyonundan akü çalan iki hırsızı suçüstü yakaladı Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Yenimahalle İlçesi Susuz mahallesinde bulunan baz istasyonundaki aküyü çalan iki hırsızı suç üstü yakaladı.

03.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:00
Jandarma , baz istasyonundan akü çalan iki hırsızı suçüstü yakaladı
ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Yenimahalle İlçesi Susuz mahallesinde bulunan baz istasyonundaki aküyü çalan iki hırsızı suç üstü yakaladı.
Başkentte Jandarma ekipleri, emniyet ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalar sonucunda Yenimahalle İlçesi Susuz mahallesinde bulunan baz istasyonundan 2 bin TL değerindeki aküyü çalan B.G. ve Ö.Ç. isimli iki hırsızı suçüstü yakaladı.Yapılan incelemede hırsızların baz istasyonunda kullanılan 2 bin TL değerindeki kuru aküyü 06 plakalı araca yükledikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada hırsızların üst ve araçlarında gerçekleştirilen aramada, 1 adet kuru akü, 1 adet pense, 2 adet tornavida, 1 adet yan keski pensesi ve 1 adet güvenlik kamerası ile kameraya ait hafıza kartı ele geçirildi. Çalınan akü ve güvenlik kamerası Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ilgili firma görevlilerine teslim edildi. Ayrıca hırslar hakkında yapılan detaylı araştırmadaYenimahalle ve Etimesgut bölgelerinde yapmış oldukları 2 hırsızlık olayını daha gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı.
Hırsızlar Jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Jandarma, baz istasyonundan akü çalan iki hırsızı suçüstü yakaladı

Kaynak: İHA

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