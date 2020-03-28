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Jandarma birimleri 65 yaş üstü vatandaşların istek ve taleplerini yetiştirmeye çalışıyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kendi hizmet alanları içerisinde 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan sokağa çıkma yasağı içerisindeki vatandaşların talep ve isteklerine cevap veriyor, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılıyor.

28.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:38
Jandarma birimleri 65 yaş üstü vatandaşların istek ve taleplerini yetiştirmeye çalışıyor
Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kendi hizmet alanları içerisinde 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan sokağa çıkma yasağı içerisindeki vatandaşların talep ve isteklerine cevap veriyor, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığı, 22 Mart 2020 tarihinde çıkardığı ek genelgeyle 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler kendi bölgelerinde 65 yaş üstü vatandaşların talep ve isteklerine cevap veriyor. Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde eşi ile beraber evde yaşayan Metin Ünal isimli 65 yaş üstü vatandaş 3 kilo portakal, 3 kilo elma, 1 kilo tuzsuz çekirdek ve 1 kilo köftelik bulgur talebini iletti. Talep doğrultusunda Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma personeli harekete geçerek istenen ürünlerin market alışverişini yaptı. Jandarma personelleri ürünleri hızlı bir şekilde Ünal ailesinin evine götürdü. Kapıda Jandarma personellerini karşılayan Ünal teşekkür ve minnetini dile getirdi.

65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talep ve isteklerini, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden iletilebiliyor. Bu talepler valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip ediliyor. ve istekler kolluk birimleri tarafından teslim ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Ankara, 3. Sayfa

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