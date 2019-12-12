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Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar'dan ETB Başkanı Oral'a ziyaret

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret etti.

12.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:11Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar'dan ETB Başkanı Oral'a ziyaret
Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret etti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum'un huzur ve güvenliği için çalışan ve çalışmaya devam eden jandarma mensuplarına teşekkürlerini bildirdi. Başkan Oral, "Bu huzur ve güvenliğin asıl mimarları güvenlik güçlerimizdir. Ticaret Borsası olarak güvenlik güçleri ile tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz ve istişarelerde bulunarak çalışmaya da devam edeceğiz. Şahsım ve kurumum adına yardımcı olabileceğimiz her konuda kendilerine destek vermeye hazırız. Bu anlamda Başta Jandarma Bölge Komutamız Tuğgeneral Semih Okyar olmak üzere ilimizde görev yapan tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum" dedi.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ise, Başkan Oral'a nezaketinden dolayı teşekkürlerini ileterek "Bizler Ülkemizin huzur ve güvenliği için 7/24 kesintisiz çalışmaktayız. Şahsım ve tüm jandarma personelimiz ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin güvenliği için gece gündüz üstün bir gayret ile çalışmaktadır bu anlamda da ilimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile daima işbirliğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ziyaretin anısına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tuğgeneral Semih Okyar'a, Erzurum'a özgü Ehram' dan imal edilmiş, bir set hediye ederken, Tuğgeneral Okyar ise, Başkan Oral'a Jandarma Teşkilatının 180.yılı yazan bir tablo hediye etti. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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