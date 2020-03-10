Jandarma çalınan 120 küçükbaş hayvanı buldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çalınan 120 küçükbaş hayvan jandarmanın takibi sonucu bulundu.
10.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:42
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde çalınan 120 küçükbaş hayvan jandarmanın takibi sonucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 120 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın yapıldığı bölgede çalışma başlatan ekipler, takip sonucu çalınan hayvanlara ulaştı. Hayvanları çaldığı belirlenen R.D., A.A. ve T.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.D. ve T.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 120 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın yapıldığı bölgede çalışma başlatan ekipler, takip sonucu çalınan hayvanlara ulaştı. Hayvanları çaldığı belirlenen R.D., A.A. ve T.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.D. ve T.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Jandarma çalınan 120 küçükbaş hayvanı buldu
Etiketler : Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa
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