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Jandarma camilerde Türkçe ve Kürtçe çığ anonsları yaptı

Şırnak'ta etkili olan şiddetli kar yağışı sonrası jandarma harekete geçti.

08.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:05Jandarma camilerde Türkçe ve Kürtçe çığ anonsları yaptı
'ta etkili olan şiddetli kar yağışı sonrası jandarma harekete geçti. Camilerde Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşlar uyarıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı ile İlçe Komutanlığı bölgede yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle harekete geçti. İlçe merkezi ve çığ riski olan köylerde camilerde Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşlar uyarıldı. Anonslarda "Değerli Beytüşşebaplılar çığ riski bulunan bölgelere gidilmemesi gerek, çığ düştüğünde jandarmayı arayın, aşırı yağışlarda dikkatli olunuz" denildi. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, yaptığı yazılı açıklamada herkesin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Pendik, "Kıymetli Beytüşşebaplı kardeşlerim, günlerdir aşırı kar yağışı nedeniyle lütfen çığ bölgelerine gitmeyelim. Olduğunca dikkatli olalım. Özellikle çığ riski olan köylerde yaşayan vatandaşlarımız bir çığ düştüğünde kolluk kuvvetlerimizi bilgilendirelim" çağrısında bulundu. - ŞIRNAK

Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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