Jandarma çiftinin tarlasını gübreledi
Kahramanmaraş'ta tarlasına gübre atması gereken 65 yaşındaki çiftçinin, yardıma jandarma ekipleri yetişti.
14.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:43
Afşin ilçesine bağlı Berçenek Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Dağlı, ekim yaptığı tarlasının gübre atma zamanı geldi. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmayan Ali Dağlı, Vefa Sosyal Destek hattını aradı. Çiftçinin yardım talebi karşısında harekete geçen jandarma ekipleri, çiftçinin traktörünü kullanarak tüm arazisine gübre attı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Etiketler: Kahramanmaraş, Ali Dağlı, Jandarma, Afşin, Güncel