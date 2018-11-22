Jandarma Çocukları Misafir Etti

22 Kasım 2018 Perşembe 12:32



22 Kasım 2018 Perşembe 12:32

Van İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edilen çocuklar, zırhlı araçlara ve helikoptere bindi, asker ağabeylerinin gösterilerini beğeniyle izledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında program düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan programda 12-18 yaş arası çocuklar, jandarma ekiplerinin özel eğitimli köpeklerle yaptığı gösterileri ilgiyle izledi.Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların uygulamalı olarak anlatıldığı programda çocuklara ekipmanlar tanıtıldı.Çocukların zırhlı araç ve helikoptere bindirilerek, jandarmanın faaliyetleriyle ilgili bilgi almalarının sağlandığı programla ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, amaçlarının çocukların hem kişisel hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.Çocukların güvenlik güçleriyle bağlarını arttırmak istediklerini ifade eden Eldemir, sosyal ve eğitici programların devam edeceğini aktardı.