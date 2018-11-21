Jandarma Çocukları Unutmadı

Eskişehir
İl Jandarma
Komutanlığı'nca 20 Kasım Dünya Çocuk Günü
kapsamında ilkokul ve ortaokul çocukları ziyaret edildi.
Dünya Çocuk Hakları Günü
sebebiyle jandarma ekipleri Odunpazarı
'nda bulunan Türkmentokat İlkokulu ve Emirporsuk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenliklerinin sağlanması konularında bilgilendirme yaptı. Ziyaret öğrencilere çeşitli broşür ve Jandarma Çocuk Dergisi'nin hediye edilmesiyle son buldu., - ESKİŞEHİR
20 Kasım,Eskişehir,Jandarma
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:31