21 Kasım 2018, 14:31
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Jandarma Çocukları Unutmadı

Jandarma Çocukları Unutmadı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nca 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kapsamında ilkokul ve ortaokul çocukları ziyaret edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kapsamında ilkokul ve ortaokul çocukları ziyaret edildi.

Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle jandarma ekipleri Odunpazarı'nda bulunan Türkmentokat İlkokulu ve Emirporsuk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette jandarma ekipleri öğrencilere güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenliklerinin sağlanması konularında bilgilendirme yaptı. Ziyaret öğrencilere çeşitli broşür ve Jandarma Çocuk Dergisi'nin hediye edilmesiyle son buldu., - ESKİŞEHİR 20 Kasım,Eskişehir,Jandarma
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:31