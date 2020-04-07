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JANDARMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBUYLA MALZEMELER DAĞITTI

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu, maske, kolonya, hijyen malzemeleri bulunan paketleri evlerine götürerek teslim etti.

07.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:15
JANDARMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBUYLA MALZEMELER DAĞITTI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu, maske, kolonya, hijyen malzemeleri bulunan paketleri evlerine götürerek teslim etti. Jandarma ekiplerini karşısında gören bir vatandaş, "Sizler bizim için altın değerindesiniz. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamasının ardından Arnavutköy'de polis, bekçi ve jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma, polis ve bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik yazdığı mektubu da yer aldı.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, maske ve kolonyaların olduğu paketleri belirlenen kişilerin adreslerine götürdü. Jandarma ekipleri Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'ndeki dağıtım sırasında, içerisinde hijyen malzemeleri, maske, kolonya ve Cumhurbaşkanı'nın mektubunun da bulunduğu paketleri alan vatandaşlar, Jandarma görevlilerine teşekkür ettiler. Bir vatandaş "Sizler bizim için altın değerindesiniz. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma'nın hijyen malzemesi dağıtımı

-Hijyen malzemelerini alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar

-Jandarma ve vatandaş diyaloğu

Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Jandarma, Güncel
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