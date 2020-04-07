Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

JANDARMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBUYLA MALZEMELER DAĞITTI

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu, maske, kolonya, hijyen malzemeleri bulunan paketleri evlerine götürerek teslim etti.

07.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:27
Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu, maske, kolonya, hijyen malzemeleri bulunan paketleri evlerine götürerek teslim etti. Jandarma ekiplerini karşısında gören bir vatandaş, 'Sizler bizim için altın değerindesiniz. Allah sizlerden razı olsun dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamasının ardından Arnavutköy'de polis, bekçi ve jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma, polis ve bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik yazdığı mektubu da yer aldı.
Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, maske ve kolonyaların olduğu paketleri belirlenen kişilerin adreslerine götürdü. Jandarma ekipleri Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'ndeki dağıtım sırasında, içerisinde hijyen malzemeleri, maske, kolonya ve Cumhurbaşkanı'nın mektubunun da bulunduğu paketleri alan vatandaşlar, Jandarma görevlilerine teşekkür ettiler. Bir vatandaş Sizler bizim için altın değerindesiniz. Allah sizlerden razı olsun ifadelerini kullandı. JANDARMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MEKTUBUYLA MALZEMELER DAĞITTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Güncel

Haberin Videosu :

JANDARMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBUYLA MALZEMELER DAĞITTI
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››JANDARMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBUYLA MALZEMELER DAĞITTI - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haberler
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti Haberler
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık

Son Dakika Güncel Haberleri

21:43: - Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı- Türk asıllı... - Haber 21:42: Europol'den 80 milyon avroluk dolandırıcılık operasyonu - Haber 21:40: Alman havayolu şirketi Lufthansa'da korona virüsü krizi - Haber 21:40: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:38: ANTALYA Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme - Haber 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:39: Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi - Haber 20:34: Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı - Haber 20:25: Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk - Haber 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 20:22: Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak - Haber