13.06.2019 17:13
Haberler»Güncel » Haber

Jandarma'dan 180'inci yılında 180 ünite kan bağışı

Jandarma

Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Düzce il Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli personel, erbaş ve erler, Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına destek verdi. Etkinlik kapsamında, Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli tüm jandarma personeli, Düzce Kızılay kan merkezi koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde oluşturulan statta 180 ünite kan bağışında bulundu. Yapılan etkinlikler kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Türk Kızılay'ı Düzce Şubesi işbirliğinde "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla gönüllü kan bağışı kampanyası hayata geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri "Kan bağışında bulunanlar hem insanlık görevini yerine getirmekte, hem de insan sağlığı ile ilgili bilgi sahibi olmakta. Unutulmaması gerekir ki kan, bir gün herkese lazım olabilir. Bu nedenle, biz Jandarma personelleri ile birlikte tüm Düzceli hemşehrilerimizi de kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Unutulmamalı ki bir gün bize de kan gerekebilir" dediler. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce, Jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:42 Sivas'ta sağanak etkili oldu (2)
18:42 Vodafone patlamasında hayatını kaybeden emniyet müdürünün babası konuştu
18:41 "Kutadgu Bilig ve Dede Korkut" etkinliği
18:41 Borsada değer kazanan hisseler
18:41 Uşak'ta ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
18:41 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Putin, Modi ile bir araya geldi
18:39 İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradı
18:39 Bakan Akar'ın CHP Grubunu ziyareti
18:39 İstanbul seçimi - Pontus tartışması 23 Haziran'da sonucu etkiler mi?
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:38 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
18:37 İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
18:37 Milletvekili Fendoğlu'da kayısın için birlik çağrısı