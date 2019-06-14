14.06.2019 10:38
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Jandarma'dan 180. kuruluş yıl dönümü videosu

Jandarma

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video klip, Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video klip, Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının Facebook ve Twitter hesabından "Alnımızda parıldayan şeref ve şan armasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 180 yıldır milletin emrindeyiz." başlığıyla yayımlanan klipte, Jandarma Teşkilatı'nın yaptığı operasyonlardan görüntülere yer verildi.
Çok sayıda beğeni alan klip, takipçiler tarafından da paylaşıldı.
Kaynak: AA
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