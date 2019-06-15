15.06.2019 10:05
Haberler»Güncel » Haber

Jandarma'dan 180. Yıl ziyareti

Jandarma

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve komutanlar Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve komutanlar Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Düzce'de Jandarma ekipleri kentte araçlarla şehir turu attılar. Sonrasında ise Jandarma personeli kam bağışında bulunmuşlardı. Bugün ise Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve komutanlar Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler.

Vali Zülkif Dağlı, Jandarma Teşkilatının 180.yıldönümü kutlayarak başarılar diledi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
albay, zülkif dağlı, düzce, jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:14 Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünde
12:14 Her dolu uyarısında araçlarının üzerini kapatıyorlar - KASTAMONU
12:13 En rahat aday
12:13 Adıyaman'da, YKS heyecanı
12:12 5 ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu
12:12 Optimum'da enerji zirve yaptı
12:12 32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı