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Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

Ankara'da piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu söylenen iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlar jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

20.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:43 Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

İl Komutanlığı ekipleri ilçesinde iş makinesi çalmak isteyen hırsızları suç üstü yakaladı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON TL

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesinde Kil Ocağında bulunan 1 adet yükleyici kepçe ve 1 adet grayderin çalınacağının bilgisini aldı. Jandarma ekipleri olay yerine sür'atle giderek hırsızları suç üstü yakaladı. Çalınmak istenen iş makinelerinin maddi değerinin yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu bilgisi elde edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonun sonunda yakalanan R.B., E.Z., I.K. ve B.E.G isimli hırsızlar Jandarma karakoluna götürülerek göz altına alındı. Hırsızların Jandarma da sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA


Jandarma, Ankara, Çubuk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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