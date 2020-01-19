Haberler » 3. Sayfa » Jandarma'dan asayiş uygulaması - Haberler

Jandarma'dan asayiş uygulaması

Kars'ta jandarmanın asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

19.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:06Jandarma'dan asayiş uygulaması
'ta jandarmanın asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Kars İl Komutanlığı'ndan 237 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 65 metruk bina, yapımı devam eden ve tamamlanan inşaat ve köprü altı, 14 park ve 608 araç kontrol edildi.

Uygulamada ayrıca 2 Afganistan uyrukluy yasa dışı bulunma suçundan 1 kişiye 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 'muşta bulundurmak' ve 27 kişiye yoklama- bakayadan işlem yapıldı. Jandarma ekiplerince mevzuata uygun olmayan araçlara 972 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan Jandarma ekiplerinin asayiş ve yol kontrollerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Jandarma, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19.01.2020 15:48:15