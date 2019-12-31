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Jandarma'dan DEAŞ'a iki ilde operasyon: 7 gözaltı

Jandarma ekiplerinin Burdur ve Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonlarda 7 DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

31.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:01 Jandarma'dan DEAŞ'a iki ilde operasyon: 7 gözaltı
ekiplerinin ve Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonlarda 7 DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Burdur ve Hatay İl Jandarma Komutanlıkları tarafından DEAŞ, El Nusra Cephesi (ENC), Fetih El Şam Cephesi (FEC), Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ) üyesi şahısların illegal faaliyetlerinin ortaya çıkartılması ve terör örgütü mensuplarının yılbaşı kutlamaları nedeniyle yapabilecekleri muhtemel eylemlerin önlenmesi maksadıyla yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden M.E. Burdur'da ve M.E. isimli şahısla bağlantılı olarak takip edilen DEAŞ terör örgütüne üye Y.A., H.A., M.A., F.E., H.A.K. ve A.B. isimli 6 şahıs Hatay'da yakalanarak gözaltına alındı.

İcra edilen arama sonucunda ele geçirilen malzeme ve dijital materyallerden yola çıkarak soruşturmayı derinleştiren Jandarma İstihbarat, Hatay ve Burdur İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi M.E.'nin, 2013-2017 yılları arasında örgütün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi'den direkt emirler aldığı, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü dönemde küçük yastaki çocukların eğitimlerinden sorumlu olduğu, eğittiği çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği, DEAŞ'lı çocukların eğitimleri için özel bir ekip kurduğu, örgüt propagandası için yayınlandığı, örgütün eski lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı Türkiye'den intikam almak için örgüte yardım etmeye hazırlandığı tespit edildi. Yılbaşı ve öncesinde güvenlik güçlerine, halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerine, eğlence yerlerine yılbaşı kutlaması nedeniyle kilise ve mabetlere yönelik eylem düzenleyebileceği değerlendirilen ve gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerine devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Jandarma, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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