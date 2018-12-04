Jandarma'dan Engellilere Anlamlı Ziyaret

Çorum
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Dünya Engelliler Haftası
etkinlikleri kapsamında kırsalda yaşayan engellileri ziyaret etti.
Jandarma ekipleri yaptıkları ev ziyaretlerinde hem engelli vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi hem de vatandaşlara çeşitli hediyeler verdiler.
Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak, unutulmadıklarını hissettirmek ve Jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmanın amaçlandığı ziyaretlerde, jandarma ekipleri ayrıca engellilerin yalnız olmadıklarını hissettirdi. Ziyaretlerden memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlar ise jandarmalarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM
Çorum,Jandarma
04 Aralık 2018 Salı 15:47