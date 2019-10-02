Haberler » 3. Sayfa » Haber

Jandarma'dan eylül ayı raporu: 78 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1 ayda yaptıkları operasyonda 331 şahsı yakaladı.

02.10.2019 10:19Jandarma'dan eylül ayı raporu: 78 tutuklama
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1 ayda yaptıkları operasyonda 331 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 78'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri Eylül ayında 720 asayiş olayına müdahale etti. Ekipleri yaptıkları operasyon ve uygulamalarda 123 bin 456 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 331 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslardan 78'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 253 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucuya geçit yok

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya da geçit vermiyor. Eylül ayı içerisinde jandarmaya bağlı narkotik timlerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucu 109 kilo 943 gram kubar esrar, 2 bin 547 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu imal etmek için yetiştirilen hint keneviri, 358 adet extazi ve 124 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Trafik timlerinin bu ay içerisinde yapmış olduğu yol kontrollerinde yakalaması olan 214 adet araç ise yakalanarak trafikten men edildiği belirtildi. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:29 İnşaat halindeki binada yangın çıktı
17:23 Erzurum'da gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu
17:21 Pidecide uyuşturucu satışına adli kontrol
17:21 Teröristlerin cesetleri aileleri tarafından morgdan alındı
17:20 Kilis'te "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği düzenlendi
17:19 5 katlı binaya geneleve çeviren fuhuş mafyasının liderin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı
17:19 Samsun'da baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı