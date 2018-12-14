Jandarma'dan Hafriyat Kamyonu Denetimi

İSTANBUL İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, İstanbul
Havalimanı yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Drone'ların kullanıldığı ve yeni göreve başlayan Motorize Jandarma Trafik ekiplerinin de ilk defa görev aldığı denetimde çok sayıda sürücüye ceza kesildi.
Eyüpsultan 'da Jandarma tarafından İstanbul Havalimanı yolu üzerinde kamyon, tır gibi ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapıldı. Ekipler araçların lastikleri, taşıdıkları yükler ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Durdurulan bazı hafriyat kamyonu sürücülerine, para cezası kesildi. Yeni göreve başlayan Motosikletli jandarma trafik ekiplerinin de destek verdiği denetimde droneda kullanıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirtti. - İstanbul
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı,İstanbul,Jandarma
14 Aralık 2018 Cuma 15:44