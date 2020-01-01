Haberler » Güncel » Jandarma'dan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Haber

Jandarma'dan "Huzur ve Güven" uygulaması

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

01.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:44 Jandarma'dan
'ta İl Komutanlığı ekiplerince " ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.
ilçesine bağla Gökyazı Jandarma Karakolunda görevli kadın personelinde katıldığı denetimlerde sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, broşürler dağıtıldı.
Vali İlker Gündüzöz de görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur içerisinde yılbaşını geçirmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
2020'de terörün Türkiye gündeminden kalkacağını vurgulayan Gündüzöz, "2020 örgütün artık çöküş yılı olacak ve milletimiz rahat edecek. Çok hızlı bir şekilde terör örgütünden çözülmeler devam ediyor. Örgüte katılmış, kandırılmış insanlar kaçmak için fırsat kolluyor. Oradan kaçıp kurtulan insanlarımız gençlerimiz nasıl bir muameleye tabi tutulduklarını, bunlara nasıl işkence yapıldığını özellikle kız çocuklarının nasıl suistimal edildiğini anlatıyorlar. Kahraman jandarmamızın, polislerimizin operasyonları devam ediyor." diye konuştu.
Gündüzöz'e Hasköy Kaymamı Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel eşlik etti.

Jandarma, Hasköy, Huzur, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   En çok kitap okuyan huzurevi sakinine Cumhuriyet altını verilecek - Haber
13:39   Erzurum şehit uzman onbaşı rahmi kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
13:39   Hakkari bakan soylu esnaf ziyaretinde bulundu-1 - Haber
13:38   BAKAN SOYLU ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU-1 - Haber
13:38   Şehit Uzman Onbaşı Rahmi Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
12:27   Manisa'da faaliyet gösteren bir termik santrale, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:51   İstanbul'da özlenen manzara! Yılın ilk günü yollar boş kaldı - Haber
1.01.2020 13:46:49