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Jandarma'dan ilaç operasyonu

Küthaya'nın Tavşanlı ilçesinde, yasal olamayan yollardan satılan ilaç ele geçirildi.

26.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:52 Jandarma'dan ilaç operasyonu
Küthaya'nın ilçesinde, yasal olamayan yollardan satılan ilaç ele geçirildi.

'nın Tavşanlı İlçesinde İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinde İ.S.'ye ait bir eve yapılan aramada çok sayıda yasal olmayan yollardan satıldığı tespit edilen psikiyatri ve uyuşturucu etkisi olan ilaçlar ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İ.S. gözaltına alınarak, adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Jandarma, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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