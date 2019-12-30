Haberler » 3. Sayfa » Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu - Haberler

Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt satışı yapan 1 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:41 Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu
Çorum İl Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt satışı yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından TSE standartları Ulusal marker değerlerine uygun olmayan ve araç arızası ile birlikte kazalara sebebiyet verebileceği değerlendirilen akaryakıtların satışını yapan işletmelerin tespitine yönelik yapılan çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyü sanayi sitesinde kaçak akaryakıt (motorin) satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine bir oto lastik tamir atölyesinde yapılan aramada; plastik bidonların içersinde toplam 160 litre kaçak akaryakıt (motorin) ele geçirildi.

Ele geçirilen akaryakıt muhafaza altına alıp, gözaltına alınan şüpheli şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:31   Akıllı vibratör 'yılın en iyi teknolojik el aleti' yarışmasında finale kaldı - Haberler
14:31   AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Haberler
14:31   ABD Kuzey Akım-2 projesine neden karşı çıkıyor? - Haberler
14:31   Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı - Haberler
14:30   Muş'ta eski oyunlar köylerde yeniden hayat buluyor - Haberler
13:41   Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi - Haberler
13:32   Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu - Haberler
13:13   İzmir'de yollar karla kaplandı - Haberler
12:52   Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu - Haberler
12:46   Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu - Haberler
30.12.2019 14:39:15