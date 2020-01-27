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Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu

Konya'da bir çekici kamyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

27.01.2020 08:15 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:20Jandarma'dan kaçak akaryakıt operasyonu

'da bir çekici kamyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el konulurken iki şahıs ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.


Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'dan Konya yönüne gelen bir çekici kamyonda kaçak akaryakıt taşındığı tespit edildi. Araç Konya yakınlarında durdurularak çekicisinde arama yapıldı. Yapılan aramada 4 ayrı plastik tank içerisinde yaklaşık 4 bin litre standart dışı üretilen karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Numune işleminden sonra ele geçirilen yakıt Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilirken sürücü O.K. (41) ve araçtaki yolcu D.A.O. (24) ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. - KONYA


Aksaray, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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