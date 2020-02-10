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Jandarma'dan kaçak içki operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 200 litre kaçak içki ele geçirildi.

10.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:24Jandarma'dan kaçak içki operasyonu
İl Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 200 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiler göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Sungurlu ilçesine bağlı bir köyde kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen eve operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 100 litre kaçak şarap, 70 litre kaçak rakı, 30 litre kaçak viski, 10 kilo anason ile kaçak alkol üretiminde kullanılan 1 adet damıtma sistemi (distilasyon) ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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