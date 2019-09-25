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Jandarma'dan kaçak kazı operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

25.09.2019 14:47Jandarma'dan kaçak kazı operasyonu
Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Merkez İlçe Paşaköy Köyü Değirmenardı mevkiinde izinsiz kazı yaptığı bilgisi elde edildi. Bölgede yapılan kontrolde tarla sahibi İ.A ve beraberinde bulunan N.K, A.K, H.C, E.P, S.A, B.E, K.E, ve A.G. olmak üzere toplam dokuz şüpheli şahsın izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 adet Kepçe, 2 adet kamyon, 1 adet Dedektör, 1 adet Lazer Metre ile 9 adet Muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

İzinsiz kazı yapımında kullanılan malzemelere el konulurken gözaltına alınan zanlılar ise Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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