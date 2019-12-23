Haberler » Güncel » Jandarma'dan kaçak kazıya suçüstü - Haber

Jandarma'dan kaçak kazıya suçüstü

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

23.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:27 Jandarma'dan kaçak kazıya suçüstü
'ın ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Yozgat İl Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan İlçesi çiftlik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri bahse konu yerde yapılan operasyon neticesinde yaklaşık 2 metre derinliğinde ve genişliğindeki çukur içerisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, suç aletleri ile birlikte yakaladı. Olayda kullanılan 2 adet kürek,1 adet kazma ve 4 adet ağaç dalından yapılmış arama çubuğu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başladı. - YOZGAT

Boğazlıyan, Jandarma, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:16   Allianz'ın "Yaşam Döngüsü" reklam filmine Kristal Elma'dan "Büyük Ödül" - Haber
17:16   Amasya "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi - Haber
17:15   Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Haber
17:15   Kiev'de Türk öğrencilerin de yaşadığı yurtta yangın çıktı - Haber
17:09   Denizli'de fırtına sonrası temizlik çalışmaları başladı - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan kadının dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:16:33