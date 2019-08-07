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Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu

Karabük'te Jandarma ekiplerince yapılan bir operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

07.08.2019 14:47 Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu
Karabük'te Jandarma ekiplerince yapılan bir operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri ile Ovacuma Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Safranbolu İlçesine bağlı Ovacuma Köyünde bir iş yerinde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. İş yerinde yapılan arama neticesinde, 462 paket makaron sigara, 1 kilo 755 gram kıyılmış tütün, 54 paket sigara kağıdı ve 19 paket sigara filtresi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan B.A isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KARABÜK

Jandarma, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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