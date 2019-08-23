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Jandarma'dan "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması için kamu spotu

Jandarma'dan "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması için kamu spotuANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına dikkat çekmek için sosyal medyadan komu spotu paylaştı.

23.08.2019 15:48
Jandarma'dan
Jandarma'dan "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması için kamu spotu
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına dikkat çekmek için sosyal medyadan komu spotu paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Youtube üzerinden "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla kamu spotu paylaştı. Kamu spotunda babası ile arabaya binerek trafiğe çıkan bir kzı çocuğunun babasına trafikte yol alırken yaptığı hataları eleştirdiği ve dikkat etmesi gerektiği uyarılarını yaptığı anlar yer alıyor. Yapılan paylaşıma ilişkin ise Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı paylaşıma ilişkin, "Hedef yolda "sıfır" can kaybı! Kemerinden ses gelen sürücü ve yolcularımıza, kırmızı düdüğünü yanından ayırmayan Trafik Dedektiflerimize ve trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizle" ifadelerine yer verdi.
Jandarma'dan

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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