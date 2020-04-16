Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Jandarma'dan küçük kıza doğum günü sürprizi

Jandarma'dan küçük kıza doğum günü sürprizi Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri bugün 12. yaşına giren çocuğa özel doğum günü sürprizi düzenledi.

16.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:13
Jandarma 'dan küçük kıza doğum günü sürprizi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta jandarma ekipleri bugün 12. yaşına giren çocuğa özel doğum günü sürprizi düzenledi.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı, bugün 12 yaşına giren ve büyüyünce jandarma olmak isteyen Elif Su Borçalan'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.
Güneşevler Mahallesinde ikamet eden Mustafa ile Yasemin Borçalan'ın kızı Elif Su, sokağa çıkma yasağı nedeniyle arkadaşlarını evlerine davet edemedi. Doğum gününde jandarma ihbar hattı 156'yı arayan Elif Su, jandarma personelini doğum gününe davet etti.
Yapılan davet üzerine hareket geçen jandarma ekipleri ise, doğum günü pastasıyla Elif Su ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Küçük kıza jandarma üniforması da hediye eden ekipler, Elif Su'ya davetinden dolayı teşekkür ettiler. Jandarma’dan küçük kıza doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Jandarma, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor Haberler
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi Haberler
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Diagne: En büyük hayalim Mekke’ye gitmek Haberler
Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Haberler ›› genel ››Jandarma'dan küçük kıza doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

00:13: Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler 00:10: Rum tarafında KKTC'ye gönderilen ilaçlar krize neden oldu - Haberler 00:01: Irak'tan getirilen 239 işçi Nevşehir'de karantinaya alındı - Haberler 23:49: Ağaca çarpan sürücü ağır yaralandı - Haberler 23:30: Kediyi ezmemek için ağaca çarptı - Haberler 23:23: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı - Haberler 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi 21:30: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi