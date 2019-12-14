Haberler » Güncel » Jandarma'dan okul servislerine denetim - Haber

Jandarma'dan okul servislerine denetim

Denizli'nin Çal ilçesinde öğrenci servislerine yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

14.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:42Jandarma'dan okul servislerine denetim
'nin ilçesinde öğrenci servislerine yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Çal ilçesinin Yukarıseyit mahallesinde jandarma trafik ekiplerince okul servislerine yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada toplam 13 araç denetlendi. İçinde 12 öğrencinin bulunduğu bir servis aracına ise öğrencilerin emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 230 TL araçta kış lastiği olmadığı için ise 625 TL cezai işlem uygulandı. ekiplerince öğrencilere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi servis sürücüsüne ise emniyet kemeri ve kış lastiğinin önemi hakkında bilinçlendirme ve gerekli uyarılar yapıldı.

Jandarma ekiplerinin öğrencilere yönelik sempatik tavırları ise kameralara yansıdı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çal, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:28 Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (1) - Haber
15:28 Manisa yaşam savaşını 7 ay sonra kaybeden süleyman toprağa verildi - Haber
15:28 BEÜ'de fotoğraf sanatı söyleşisi düzenlendi - Haber
15:28 Van'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar Diyarbakır ve Mardin'i gezdi - Haber
15:24 O hastane Trabzon'da çıktı - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:29:38